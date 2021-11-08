Комнаты в городах России подорожали на 17%

В России комнаты за последние 12 месяцев подорожали на 17,1%, средняя по стране цена на такое жилье составляет 976 202 рубля. Об этом говорится в сообщении федерального портала «Мир квартир», которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 8 ноября.

Специалисты портала проанализировали рост цен на комнаты в 69 городах России.

Сильнее всего этот вид жилья подорожал в Сочи, где с ноября 2020 года цены подскочили вдвое. Сейчас средняя стоимость комнаты там составляет 3,4 млн рублей.

«На эти деньги вполне можно купить двухкомнатную квартиру в половине городов из нашего списка. Видимо, так повлиял мораторий на новое строительство, повлекший рост цен буквально на всю сочинскую недвижимость», — отмечается в сообщении.

В Краснодаре в связи с таким же мораторием комнаты подорожали на 54,8%, до 1,4 млн рублей.

Однако самый высокий ценник на комнаты по-прежнему отмечается в Москве — 4,1 млн рублей, он вырос на 33,3% за год.

Более чем на четверть выросли цены в Калининграде — +48,4%, Севастополе — +48,4%, Санкт-Петербурге — +37,4%, Чите — +36,6%, Казани — +29,6%, Симферополе — +29,4% и Владикавказе — +26,3%.

Гендиректор портала Павел Луценко отмечает, что стоимость комнаты увеличилась «на волне общего роста» цен на недвижимость. И поскольку интерес к комнатам существенно ниже, чем к полноценным квартирам, в следующем году может наступить некоторое «охлаждение» цен, заключил он.

В апреле в «Авито Недвижимости» заявляли, что спрос на покупку комнат в России вырос с февраля прошлого года к февралю нынешнего в среднем на 13%.

По данным федеральной компании «Этажи», в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го объем лотов площадью до 18 кв. м (комнат, небольших студий, комнат в общежитиях, пансионатах) вырос в Москве почти вдвое, а в Санкт-Петербурге — на 18%.

Отмечалось, что в условиях экономической нестабильности граждане продолжают обращать внимание на комнаты как на более доступный вид недвижимости.