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Политолог объяснил слова об отказе Байдена от принципа «Америка прежде всего»

Политолог назвал политическими лозунгами слова об отказе Байдена от принципа «Америка прежде всего»
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Заявление о том, что президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка прежде всего» — это лишь политические лозунги и декларации. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил «Известиям» научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков.

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«Я думаю, что здесь больше преобладает стремление показать, что новая администрация придерживается других приоритетов по сравнению с политикой [предыдущего президента США Дональда] Трампа. «Америка прежде всего» Трампа — это была такая форма национализма, а в США это в принципе сложный вопрос, учитывая, что национальность и американец — это сложно сочетающиеся категории», — отметил политолог.

При этом эксперт указал на то, что Байден все же меняет политику страны, усиливает международное присутствие США и прежде всего развивает трансатлантические отношения. Также Шариков предположил, что эти заявления могут быть связаны с прошедшими недавно выборами, которые показали весьма слабые позиции демократов.

«Учитывая, что через год будут промежуточные выборы в конгресс, к которым республиканцы очень основательно готовятся, а демократы могут потерять сенат (а при худшем сценарии и палату представителей), это для администрации Байдена очень серьезная угроза. Я думаю, поэтому сейчас мы много политических деклараций услышим, которые в основном направлены на внутреннего потребителя», — заключил политолог.

Накануне советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об отказе главы государства от принципа «Америка прежде всего». Он отметил, что принцип Байдена во внешней политике — многосторонняя дипломатия и учет интересов союзников, так больше шансов решать глобальные задачи.

В противовес идее изоляционистского подхода Трампа, основанной на национальных интересах и невмешательстве в общемировые процессы, Салливан напомнил, что Байдену удалось разрешить 17-летний спор между Boeing и Airbus и создать контекст дальнейшего взаимодействия США и Европы ради противостояния Китаю.

В конце октября США и ЕС достигли договоренности в споре об американских пошлинах на сталь и алюминий. Их в 2018 году ввела администрация экс-президента Штатов Трампа.

Также газета The New York Times 31 октября сообщила, что Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности. Как пишет издание, встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Байденом в Женеве положила начало серии контактов между двумя странами.

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