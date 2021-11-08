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Ученых РФ не могут эвакуировать с «Академика Иоффе» из-за проблем с визами

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Российских ученых, которые находятся на задержанном судне «Академик Иоффе», не могут эвакуировать из Дании на родину из-за проблем с визами. Об этом 8 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Посольство РФ сейчас занимается данным вопросом. Отмечается, что ученым придется пройти 10-дневный карантин, чтобы попасть в Россию.

Ранее в этот день научный руководитель Института океанологии им П.П. Ширшова, академик РАН Роберт Нигматулин рассказал «Известиям», что институт сдавал судно в аренду канадской компании One Ocean Expeditions. По его словам, компания следила за судном, содержала его в очень хорошем состоянии. Помимо этого российские ученые также отправлялись на «Академике Иоффе» в Канаду для проведения измерений в рамках своих исследований.

6 ноября первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук заявил, что находящихся на борту ученых могут репатриировать, если власти дадут на это разрешение в связи с коронавирусом. По его словам, это возможно, если судовладелец не внесет залог. В таком случае судно не сможет уйти вместе с экипажем и экспедицией.

Судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

7 ноября в беседе с «Известиями» Нигматулин пояснил, что решение о сдаче судна в аренду для туристических круизов было принято из-за высоких трат на его эксплуатацию. Он указал, что практика использовать для туризма суда подобного класса существует и в других странах. При этом, по мнению Нигматулина, лучше было бы использовать «Академика Иоффе» исключительно в научных целях.

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