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В Подмосковье зафиксировали рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

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В Московской области зафиксирован рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки, к аппаратам ИВЛ подключено 570 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник, 8 ноября, зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«В настоящий момент у нас 570 человек находятся на ИВЛ. Это антирекорд, у нас такого не было никогда», — отметила она в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

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Глава региона в свою очередь уточнил, что около 85% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не прививались от инфекции.

«Сегодня мы обновили статистику и видим, что 82–85% госпитализаций по ковиду у нас касаются людей, которые не привиты. Поэтому стимулирование к вакцинации для нас крайне важно», — заметил Воробьев.

Он также поблагодарил граждан, которые с пониманием относятся к этой задаче и тем самым повышают коллективный иммунитет.

В России за минувшие сутки зафиксировали 39 400 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировали в Москве (4982), Подмосковье (3429) и Санкт-Петербурге (2597).

По словам академика РАН, директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, центр провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы и пришел к выводу, что для защиты от «Дельта»-штамма необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.

В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн 8 ноября назвал достаточным данное значение антител для защиты от коронавируса. Однако он добавил, что если этот уровень ниже, то гражданину необходимо вакцинироваться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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