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Жителей Псковской области предупредили о сильном снеге

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Сильный снегопад ожидается на территории Псковской области 8 ноября. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Согласно прогнозам, сильный мокрый снег, переходящий в снегопад, ожидается во второй половине 8 ноября. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Энергетики уже перешли в режим повышенной готовности к непогоде.

Во время выпадения осадков водителей просят увеличить дистанцию и соблюдать правила дорожного движения. Жителям региона не рекомендуют использовать электроприборы для обогрева помещений из-за налипания мокрого снега на провода.

Ранее синоптики назвали сроки наступления метеорологической зимы в Москве. С 15 ноября в столице ожидаются снегопады и похолодание до –5 градусов. Сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров.

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