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Песков заявил об отсутствии межнационального фактора в драке в Новой Москве

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В инциденте, который произошел в районе Новые Ватутинки, нет никакой национальной подоплеки, поскольку речь идет о гражданах России. Об этом заявил в понедельник, 8 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Вечером 4 ноября в Новых Ватутинках группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Спустя день 31-летний пострадавший мужчина рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Однако один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

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«На самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным. Следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все — граждане России», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее, 5 ноября, дело о драке было передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

В тот же день председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изменить статью дела о драке с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».

А спустя еще два дня Щербинский суд Москвы арестовал всех четверых фигурантов дела о нападении, добавляет «Газета.Ru». Так, на два месяца были арестованы Фарамаз Гасанов, Элхан Г. и Эльджан Гасанов. Еще один нападавший, Араз Мусаев, пробудет под стражей до 5 января 2022 года. Фигурантами дела оказались молодые люди в возрасте от 17 лет до 21 года.

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