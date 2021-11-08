Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 ноября на брифинге не стал комментировать материал канала «Дождь» (признан иноагентом в РФ) об условиях заключения блогера Алексея Навального в тюрьме.

«Нет, не считаем нужным [комментировать]. Это тема, которая касается ФСИН и к Кремлю вряд ли имеет какое-то отношение», — заявил Песков.

4 ноября телеканал опубликовал информацию о том, что над Навальным якобы издеваются в тюрьме и оказывают на него давление.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока. С учетом проведенного под арестом времени блогер пробудет в тюрьме 2,5 года.

После попадания в колонию адвокаты Навального сообщили об ухудшении его самочувствия, отметив, что он испытывает боли в спине и ноге, а 25 марта юрист блогера Ольга Михайлова заявила, что тот находится в «крайне неблагополучном» состоянии.

При этом в Telegram появилась запись, на которой видно, как Алексей Навальный выполняет различные физические упражнения, в частности отжимается. Видео снято в медсанчасти, куда блогера перевели из-за жалоб на здоровье.

Ранее, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете в адрес ветерана Игната Артеменко, а действия блогера в отношении мужчины — целенаправленными. Суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате Навальному назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.

27 сентября в отношении Навального и его соратников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание и руководство экстремистским сообществом») и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»).