В Кремле ответили на вопрос о сроке запуска «Северного потока — 2»

В Кремле ответили на вопрос о сроке запуска «Северного потока — 2»

2021-11-08 12:54:28

2021-11-08 12:54:28

2021-11-08 12:54:28

2021-11-08 12:54:28

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