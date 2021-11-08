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Глава Минприроды России Александр Козлов заболел COVID-19

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Глава Минприроды РФ Александр Козлов заболел COVID-19. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Марина Евсеева.

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«У Александра Александровича положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — сказала Евсеева.

Из-за положительного теста на коронавирус Козлов перешел на дистанционный формат работы. Кроме того, он не сможет принять участие в конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Вместо него на саммит поедет замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в столице Шотландии, добавляет сайт «Газета.Ru».

Ранее, 27 октября, COVID-19 заболел заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев. Сообщалось, что Булаев продолжает работать дистанционно после госпитализации.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков 25 октября рассказал «Известиям», что если затянуть с ревакцинацией, то есть риск заболеть COVID-19. Он уточнил, что ревакцинацию необходимо проходить раз в полгода, так как иммунитет после введения вакцины от коронавируса обычно сохраняется именно на этот период.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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