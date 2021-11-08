Два ребенка погибли от удара током на поезде в Саратовской области

Два ребенка получили удар током, забравшись на вагон грузового поезда в Саратовской области. 11-летняя девочка скончалась на месте, 13-летний мальчик умер в больнице.

Трагедия произошла 7 ноября в Аркадакском районе. Двое детей забрались на поезд на станции Летяжевка. Первым удар током получил мальчик. Девочка пыталась оттолкнуть брата от проводов высокого напряжения, но в итоге сама получила поражение током. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Девочка скончалась на месте, мальчик был доставлен в больницу с ожогами 95% поверхности тела. Для спасения подростка врачи проводили консультации со специалистами детской областной больницы и центра комбустиологии, несовершеннолетнего признали нетранспортабельным. Мальчик скончался в ночь на 8 ноября.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.