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В Кремле сочли преждевременным оценивать итоги нерабочих дней в России

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Окончательные выводы об эффективности введения в России периода нерабочих дней пока делать рано, однако в некоторых регионах ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Об этом 8 ноября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Пока рано делать вывод, будет понятно только через неделю. Вы слышали заявления глав регионов, в первую очередь [мэра Москвы Сергея] Собянина. Наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется в московском регионе. Это дало основания, чтобы не продлевать режим в Москве. Полный эффект можно будет осознавать в более длинной перспективе», — сказал Песков.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

Так, период нерабочих дней продлили власти Новгородской, Курской, Смоленской, Томской, Челябинской областей и некоторые другие регионы. Кроме того, во многих регионах России была введена система QR-кодов. Посещать места общественного питания, спортзалы, кино могут вакцинированные от коронавируса, переболевшие и люди, сделавшие ПЦР-тесты.

7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений. Еще 3 ноября он объяснял, почему в городе не будет продлеваться режим нерабочих дней.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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