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Гонщики рассказали о подготовке к World Touring Car Cup в Сочи

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27 и 28 ноября на «Сочи Автодроме» пройдет финальный этап международного Кубка по турингу FIA World Touring Car Cup 2021. В городе-курорте гонки пройдут впервые, сообщил 8 ноября телеканал РЕН ТВ.

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«Мы будем, выступать со своим напарником, с Михаилом Митяевым. Сейчас плотно готовимся к этому этапу, готовим машины, готовимся сами», — рассказал пилот российской команды LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин.

По словам гонщинка, он очень хорошо знает трассу. Происходящее на World Touring Car Cup можно назвать гонками на выживание, отметил спортсмен.

Как добавил автогонщик Тим Коронел, на гонках нельзя угадать, какой именно соперник попадется. Всегда есть шанс, что несмотря на высокие скорости, кто-то на финише обойдет.

«Грядущие гонки это, конечно, совсем другой стиль, они длятся всего 25 минут. Мы можем немного друг друга задевать, будем немного «наезжать» друг на друга. Но это нормально. Под капотом переднеприводных спортивных седанов или хэтчбеков — не больше 360 лошадиных сил, и совладать с ними порой очень сложно», — добавил он.

Эти гонки будут впервые доступны российским фанатам. Изначально финал должен был проводиться на одной из трасс в Азии, но провести его решили в России.

«Со стороны FIA был клич о помощи. О том, где же можно провести финал кубка мира. Мы им откликнулись и с огромным удовольствием примем эту серию», — рассказал гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Первая гонка будет состоять из девяти кругов, вторая из 11. Свои навыки зрителям продемонстрируют 22 лучших пилота из 12 государств.

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