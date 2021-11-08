Еще один пострадавший при падении в яму с кипятком скончался в Новосибирске

В ожоговом отделении областной больницы в Новосибирске 7 ноября скончался второй пострадавший при падении в яму с кипятком. Об этом изданию VN.ru сообщили в пресс-службе медучреждения.

Инцидент произошел 1 ноября в лицее № 12. Слесарь образовательного заведения спустился в подвал вместе с двумя сотрудниками СГК, чтобы найти место утечки в теплоузле. Бетонный пол под ногами мужчин провалился, они оказались в яме с кипятком.

Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр областной больницы с ожогами 50–80% тела. Один из сотрудников СГК скончался на следующий день. 7 ноября погиб слесарь лицея. Еще один пострадавший остается в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

По факту случившегося прокуратура Новосибирской области проводит проверку. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в ноябре Следственный комитет Оренбургской области начал проверку по факту гибели 60-летнего рабочего. По предварительной версии, мужчина отравился веществами в резервуаре сепаратора.