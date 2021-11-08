В раде заявили о геноциде населения Украины

Власти Украины выделяют недостаточно средств на финансирование системы здравоохранения, тем самым способствуют уничтожению населения. Об этом 8 ноября заявила глава партии Верховной рады «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«На Украине мудрые люди, которые понимают, что деньги в систему здравоохранения выделяются по остаточному принципу. Это осознанное убийство людей», — сказала Тимошенко в эфире канала «Украина 24».

Происходящее политик сравнила с геноцидом людей. Она отметила, что такого же мнения придерживаются и сами украинцы. Она привела в пример ситуацию в Николаеве, где родственники врываются в больницы и требуют обеспечить своих родных кислородом. По словам Тимошенко, она бы тоже в таком случае взялась за «автомат».

«Идет второй год пандемии, даже маленькие дети знают, что людей спасают кислородом, которого на Украине недостаточно», — добавила Тимошенко.

Ранее, 6 ноября, на Украине был зафиксирован суточный рекорд по числу летальных случаев из-за коронавируса: в результате заболевания скончались 793 человека.

22 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что число людей на Украине, умирающих от COVID-19, вскоре может достигнуть 1 тыс. в сутки. Он отметил, что в день от коронавируса на Украине необходимо прививать около 400 тыс. человек. Сейчас это число вдвое меньше, добавил секретарь СНБО.

2 октября министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что украинские власти планируют начать производство собственных вакцин против гриппа и коронавируса в 2022 году. По его словам, первый украинский препарат сойдет с линии уже в следующем году.

13 сентября правительство Украины внесло изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Согласно новым нормам, COVID-сертификаты будут разделяться на зеленые и желтые, работа некоторых заведений будет разрешена даже в случае введения красной зоны карантина при наличии большого числа вакцинированных.