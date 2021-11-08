В России разработали новый вид блокчейна

Специалисты университета Иннополис разработали индустриальный блокчейн InnoChain, который уже используется в работе над проектами для «Аэрофлота» и «Газпром нефти». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 8 ноября в «Известия».

Отмечается, что у новинки есть отличие от традиционных открытых блокчейнов, к которым могут подключиться все желающие. InnoChain контролируется организациями-участниками, и добавление нового участника происходит с согласия остальных. Разработка обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, так как все участники видят каждый шаг операций, что исключает незаконное внесение изменений в документы

Блокчейн российского IT-вуза можно использовать для согласования договоров, контроля цепочек поставок, планирования объемов продаж товаров с учетом поставщиков и групп покупателей в методологических структурах программ лояльности, в своп-сделках, голосовании и в любых других информационных системах, требующих согласованных действий нескольких участников.

«Смарт-контракты — это подпрограммы, которые работают в нашем блокчейне и управляют бизнес-процессами», — уточнил главный эксперт формальных методов верификации университета Иннополис Руслан Резин.

По его словам, они разработаны на специальном языке программирования, и для них применяется формальная верификация. Специалисты математически доказывают реализацию бизнес-процесса без ошибок.

«Цифровизация процесса заправок воздушных судов на основе систем распределенного реестра входит в стратегию инновационного развития нашей компании. Мы рады, что партнеры из Университета Иннополис понимают отраслевую ценность и предлагают решения, которые влияют на финансовый результат», — добавил советник генерального директора по инновационному развитию ПАО «Аэрофлот» Андрей Полозов-Яблонский.