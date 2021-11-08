В России запустили новый сервис выкупа машин у частных лиц

Сервис для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» объявил о запуске программы выкупа автомобилей у частных лиц.

«Выкуп осуществляется специалистами сервиса после оценки состояния авто и его рыночной стоимости. Сделка проходит в одном из отделений Сбера, владелец получает договор купли-продажи, средства перечисляются на расчетный счет», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Известий» 8 ноября.

Клиенту сервиса доступна выездная диагностика и оценка автомобиля. Техническое состояние машины оценивается специалистами, также проводится криминалистическая экспертиза. Выкуп автомобиля от момента осмотра автомобиля до перечисления средств на расчетный счет осуществляется в течение несколько часов.

Отмечается, что к выкупу принимаются автомобили с левым расположением руля, младше 10 лет и с пробегом не более 200 тыс. км.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Так, более трети россиян — 38% — отдают предпочтение внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).

Также российские автолюбители рассказали о том, каких автопроизводителей считают лучшими: для 19% опрошенных таковым стала компания Toyota. Далее среди фаворитов — немецкие марки Mercedes-Benz (9%), BMW и Volkswagen (обе — 8%), а также Audi (7%).