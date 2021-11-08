Новак назвал умершего экс-главу Минэнерго Шматко талантливым руководителем

Бывший министр энергетики России Сергей Шматко, который скончался от последствий коронавируса, был отзывчивым коллегой и профессионалом. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Александр Новак, ранее занимавший пост главы Минэнерго. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства в понедельник, 8 ноября.

Новак выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра и отметил его большой вклад в реализацию «технически сложных проектов».

«Серге​й Иванович [Шматко] навсегда останется в моей памяти и памяти всех тех, кто его знал, талантливым руководителем, организатором, профессионалом, отзывчивым коллегой и добрым человеком», — отметил Новак.

Шматко, занимавший пост президента ООО «Артпол холдинг», умер 7 ноября в 52-й больнице Москвы. Ему был 55 лет.

По данным РЕН ТВ, его госпитализировали неделю назад. У бывшего министра диагностировали COVID-19, его перевели в реанимацию. Спасти жизнь пациента не удалось.

Шматко родился в Ставрополе. В разные годы он руководил аналитическим центром экономической стратегии «Росэнергоатома», был советником председателя правления Газпромбанка, президентом ЗАО «Атомстройэкспорт», членом совета директоров ОАО «Газпром». Минэнерго он возглавлял с 2008 по 2012 год. В июне 2013-го его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.