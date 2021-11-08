Цена фьючерсов на газ в Европе приблизилась к $960 за 1 тыс. куб. м

Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов выросла до $960 за 1 тыс. куб. м. в отсутствие роста поставок на рынок региона. Об этом 8 ноября свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов по индексу голландского TTF выросла до $951 за 1 тыс. куб. м на 10:18 мск.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. 5 ноября она составила $880.

8 ноября «Газпром» завершает закачку газа в подземные хранилища России с целью обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой, компания также планировала после этого приступить к увеличению поставок в подземные хранилища (ПХГ) Европы.

29 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил мнение, что газовый кризис в Европе продемонстрировал сложность энергетики и экономики и хрупкость многих сложившихся систем. По его словам, происходящие события также дали понять, что энергетический переход должен быть взвешенным.

13 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Путин также опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.