В МИД России оценили вероятность пересмотра США своей ядерной политики

На данный момент у России нет никаких оснований и предпосылок полагать, что Соединенные Штаты могут пересмотреть свою ядерную политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Об этом 8 ноября заявил «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Пока у нас нет информации, свидетельствующей о том, что движение пошло и пошло именно в этом направлении. Скорее, наоборот», — сказал он.

В то же время Рябков заметил, что в Москве появились сообщения о некоем диалоге между Вашингтоном и союзниками США, в частности, в Европе, в ходе которого, согласно публикациям в СМИ, «европейские страны НАТО выступали за незыблемость существующих параметров американского ядерного зонтика».

«Мы считаем, что под незыблемостью понимается и отсутствие каких-то изменений в доктрине», — добавил замглавы российского МИД.

При этом он констатировал, что во время контактов с РФ как действующей американской администрации, так администрации экс-президента США Дональда Трампа «не было ни малейших намеков на то, что такое движение возможно».

«Все сигналы, которые мы услышали и которые аккумулируем, скорее, свидетельствует об обратном, то есть о понижении американцами порога применения их ядерного оружия, также усилению неопределенности в отношении того, при каких условиях такая опция может быть рассмотрена. Мы выражали озабоченность, что подобный подход дестабилизирует ситуацию в целом и ослабляет стратегическую стабильность. Тем не менее ядерному оружию в Вашингтоне придаётся все большее значение, и это тревожно», — подчеркнул замминистра иностранных дел.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что США задумались об отказе наносить ядерный удар первыми. По данным The Washington Post, этот вопрос рассмотрят в Белом доме на серии встреч в закрытом формате, консультации должны начаться в текущем месяце. Также отмечалось, что цель президента США Джо Байдена — выработать новую, более осторожную политику в отношении ядерного оружия.

2 ноября Рябков заявил, что Россия ожидает от США «любых шагов» в сторону определенности по вопросам применения ядерного оружия. По его словам, Москва готова обсуждать возможность переговоров по данной тематике с представителями американской администрации на межправительственном уровне в рамках стратегического диалога Россия–США.

В тот же день сенатор Алексей Пушков, комментируя технологическое укрепление американских ядерных ракет, заявил, что в основе ядерной стратегии США лежит преступная глупость. По его словам, внедрение новейших технологий не способствует безопасности США, а подрывает ее.