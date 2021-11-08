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В пяти регионах продолжились введенные из-за COVID-19 нерабочие дни

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Несколько регионов решили продлить режим нерабочих дней. В частности, об этом 8 ноября сообщили в администрациях Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей.

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Глава Новгородской области Андрей Никитин принял решение о введении дополнительных нерабочих дней еще 1 ноября из-за роста числа заболевших и «достаточно сложной» эпидемиологической обстановки, сообщила министр здравоохранения Резеда Ломовцева. Регион ввел нерабочие дни досрочно с 25 октября и вновь продлил их до 14 ноября.

Также до 14 ноября сохранятся нерабочие дни в Томской области. В Челябинской и Курской областях режим продлен до 12 ноября включительно.

В Смоленской области нерабочие дни начались 28 октября и продлятся до 10 ноября включительно. Глава региона Алексей Островский отметил нарушения ограничительных мер, в том числе масочного режима, бизнес-сообществом и людьми старше 60, которые не соблюдают обязательный домашний режим, сообщил ТАСС.

По мнению эпидемиологов, в регионах, где ситуация стабилизировалась, важно строго контролировать масочный режим в транспорте, ограничить перелеты непривитых и всеми силами наращивать темпы вакцинации.

Ранее 7 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после окончания периода нерабочих дней в столице будет действовать ряд антиковидных ограничений.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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