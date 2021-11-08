Неизвестные сломали все новые колонки с подогревом в Кургане

В Кургане во время нерабочих дней вандалы сломали три новых водоразборные колонки с подогревом. У колонок в микрорайонах Рябково и Кулацкий 3 ноября сломаны кнопки на стволах.

Сотрудники компании «Водный союз» отремонтировали оборудование, но на следующий день неизвестные вырвали кнопки вместе с проводами. Теперь колонки отремонтируют только на этой неделе, рассказали ИА «Ура.ру» в компании.

Там отметили, что это дело рук вандалов, так как при обычной эксплуатации сломать кнопку просто невозможно, а чтобы вывести новое оборудование из строя, необходимо приложить немалые усилия.

Агентство отмечает, что первую колонку с подогревом в Кургане вандалы сломали 19 октября. Таким образом, она проработала лишь несколько дней.

Всего до конца года в городе планируют установить 50 колонок с подогревом.