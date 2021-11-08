На базу РФ в Таджикистане в ноябре поступят первые танки Т-72Б3М

Российская 201-я военная база в Таджикистане получит первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками в ноябре текущего года. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Он указал на то, что российские военные на 201-й военной базе провели мощнейшую работу по перевооружению. В настоящий момент, по словам Лапина, три мотострелковых батальона перевооружены на новую боевую технику.

«До конца этого года мы завершим перевооружение танкового батальона, получаем 30 глубоко модернизированных танков Т-72Б3М», — сказал он на церемонии вручения наград победителям окружного этапа фестиваля прессы «Центральный Медиа-Ас – 2021».

При этом Лапин уточнил, что первые эшелоны с техникой ожидаются уже в ноябре.

О том, что 201-я российская военная база получит модернизированные танки Т-72Б3М, сообщалось 16 сентября. Отмечалось, что у танка Т-72Б3М благодаря использованию современных средств активной и пассивной защиты повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки.

При этом 27 октября в пресс-службе Центрального военного округа рассказали, что российские штурмовые самолеты Су-25 вернулись на аэродром базирования в Киргизии после участия в учениях стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021» в Таджикистане. Всего в учениях, которые прошли с 18 по 23 октября недалеко от границы с Афганистаном, приняли участие 4 тыс. военнослужащих.

Учения ОДКБ прошли на фоне прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

7 октября президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону вопросы региональной безопасности и развитие ситуации в Афганистане. Кроме того, Рахмон поздравил Путина с днем рождения.