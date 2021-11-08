Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

Бывший министр энергетики, президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко скончался от последствий коронавируса. Об этом 8 ноября РБК сообщили в компании.

Отмечается, что Шматко умер 7 ноября в 52-й больнице Москвы. Ему был 55 лет.

Как сообщает РЕН ТВ, экс-министра госпитализировали неделю назад. У Шматко диагностировали COVID-19, его перевели в реанимацию. Однако спасти жизнь пациента не удалось.

Сергей Шматко родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе. В разные годы он, в частности, руководил аналитическим центром экономической стратегии «Росэнергоатома», был советником председателя правления Газпромбанка, президентом ЗАО «Атомстройэкспорт», членом совета директоров ОАО «Газпром».

Министром энергетики РФ Шматко работал с 2008 по 2012 год. В июне 2013 года его назначили спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.