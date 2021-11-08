В Турции обнаружили фрагменты статуй древнегреческих богов

Древнегреческим богам поклонялись и в Древнем Риме. К такому выводу пришли археологи, проводя раскопки на месте античного города Айзаной в Турции. Специалисты обнаружили фрагменты античных статуй, передает телеканал «Известия». Найти удалось головы от скульптур Афродиты и Диониса. Состояние найденных артефактов оценивается как хорошее. Как полагают ученые, на месте раскопок была древняя скульптурная мастерская.

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