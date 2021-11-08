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Эксперт объяснил рост курса валют перед Новым годом

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Рост курса валют ближе к новогодним праздникам экономически обоснован. Об этом 8 ноября рассказал аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

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По его словам, в России новогодние выходные длятся около десяти дней, за это время увеличивается потребление товаров и услуг.

«Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растет спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом», — цитирует его агентство «Прайм».

По словам Маслова, для закупок нужна иностранная валюта, это приводит к спросу на нее и ослаблению рубля.

Во-вторых у российских компаний финансовый год совпадает с календарным новым годом. Поэтому пик выплат по внешним долгам также приходится на конец года. Для этого компании переводят рубли в валюту, что также ведет к росту спроса на нее.

Из-за завершения финансового года рублевой ликвидности становится значительно больше. В совокупности три фактора влияют на общее положение рубля.

По мнению финансиста, следить за рынками следует только тем, кто планирует крупные покупки, имеет большой оборот средств и в целом связан с иностранной валютой. Колебания курса в 1% не имеют роли для простых потребителей, заключил специалист.

В начале ноября на биржевых торгах курс евро и доллара США начал расти. Так, курс американской валюты вырос до 72 рублей впервые с начала октября. 1 ноября евро превысил 83 рубля.

С марта 2021 года Центробанк пытается нормализовать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку. На последнем заседании совета директоров 22 октября регулятор в шестой раз повысил базовую ставку до 7,5%. Последнее заседание по ставке в этом году состоится 17 декабря, но оно будет неопорным.

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