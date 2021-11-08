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Нутрициолог рассказала о признаках дефицита магния

Нутрициолог Ковиненко рассказала о признаках дефицита магния
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Существует несколько признаков нехватки магния в организме, с их помощью можно выявить дефицит этого микроэлемента без медицинских анализов и походов к врачам. Об этом 8 ноября рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

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Характерным симптомом нехватки магния она назвала синдром беспокойных ног, мышечные судороги и тремор, выпадение волос и ломкость ногтей.

Также о недостатке магния могут свидетельствовать головные боли и боли в области сердца, хроническая усталость, панические атаки и тревожность, а также проблемы со сном, добавила специалист.

«Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами», — цитирует ее «РИА Новости».

Кроме мышц спазмы возникают и в сосудах головного мозга, в итоге нарушается поступление кислорода к тканям, что провоцирует развитие головной боли.

Как рассказала в октябре диетолог Елена Соломатина, некоторые продукты положительно влияют на функции организма, в том числе на нервную систему, что позволяет человеку спокойно погрузиться в сон.

К таким продуктам она отнесла черешню и вишню. Они содержат мелатонин, который принято называть «гормоном сна». Магнием, который способствует выработке мелатонина, обладают семечки, орехи, гречка и зеленые овощи.

Расслабиться и успокоиться перед сном помогут цикорий, мята, ромашка и финики.

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