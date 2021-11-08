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Данные об угрозе взрыва в трех вузах США оказались ложными

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Сообщения об угрозе взрыва в Колумбийском, Корнеллском и Брауновском университетах в США оказались ложными. Об этом заявили в местных правоохранительных органах в понедельник, 8 ноября.

«Правоохранительные органы завершили обыск в кампусе Итаки (Корнеллском университете — Ред.); никаких достоверных угроз обнаружено не было», — указано в заявлении полиции, которое приводит агентство Reuters.

Кампусы Колумбийского и Корнеллского университетов, а также студенческое общежитие Университета Брауна в штате Род-Айленд получили приказ об эвакуации из-за угрозы взрывов накануне. В тот же день осмотр зданий Колумбийского университета и Университета Брауна завершился. Сведения о заложенном взрывном устройстве также не подтвердились.

При этом еще 20 октября сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц в Вашингтоне в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы в здании минтруда. Полиция совместно с федеральной службой охраны провела проверку из-за подозрительного пакета.

Позже правоохранители Капитолия сообщили, что угрозы взрыва нет.

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