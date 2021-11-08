В России с 8 ноября вводится сертификат нового образца о вакцинации от COVID-19

Россияне начнут получать сертификат нового образца о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании с 8 ноября. Это следует из приказа Минздрава, который был опубликован 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — сказано в документе.

Уточняется, что документ будет доступен в электронном виде на портале госуслуг не позднее, чем через три дня после прививки. Кроме того, получить бумажный аналог можно в МФЦ.

Сертификат будет содержать сведения о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его ФИО, дату рождения, пол, адрес места жительства, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. В документе будет отмечено, когда, где и какой вакциной человек привился.

В документ внесут сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о том, болел ли человек COVID-19. В сертификате предусмотрено место для QR-кода. Он будет единым для всех регионов России и будет заноситься в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки.

Полученные ранее сертификаты автоматически будут переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Министерство здравоохранения России утвердило форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенной инфекции 25 октября.

21 октября стало известно, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом в России вновь активизировались мошенники, предлагающие поддельные сертификаты о вакцинации. Уточнялось, что продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к «Госуслугам».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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