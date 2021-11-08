Украина ждет от ФРГ действий по сертификации «Северного потока – 2»

Решение об участии «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) примут в течение этой недели. Об этом 7 ноября написал в Facebook глава компании Сергей Макогон, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Тот поинтересовался шагами немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur на ранее поданную соответствующую заявку Киева.

«Решение ожидается на следующей неделе», — написал он.

О том, что украинская компания подала заявление на участие в сертификации газопровода, Макогон сообщил в середине октября. По его мнению, газопровод не будет помогать диверсификации маршрута поставок газа, но укрепит доминацию «Газпрома».

18 октября компания «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода. Глава компании Юрий Витренко заявил о намерении направить возражения германскому регулятору по процедуре сертификации.

В тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что газопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, в свою очередь, что первая нитка трубопровода уже заполнена техническим газом.

Как добавляет «Газета.ру», премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию российского газопровода для стабильного энергоснабжения Германии. Он отметил, что ФРГ «выходит» из угольной и атомной энергетики, вследствие чего в стране наблюдается нехватка энергоресурсов, восполнить которую может российский газ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.