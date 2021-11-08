Прямой эфир
Общество
Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Мир
Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38%
Армия
Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь
Мир
Украина ждет от ФРГ действий по сертификации «Северного потока – 2»
Мир
В раде обвинили США в предательстве
Мир
Украинский оппозиционер предсказал Киеву «уничтожающий удар»
Мир
Защита Саакашвили сообщила о намерении довести его дело до ЕСПЧ
Общество
Финансист объяснил ценность выгодных для сбережения капитала валют
Мир
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США
Общество
Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Украина ждет от ФРГ действий по сертификации «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение об участии «Оператора ГТС Украины» в сертификации газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) примут в течение этой недели. Об этом 7 ноября написал в Facebook глава компании Сергей Макогон, отвечая на вопрос одного из пользователей.

Тот поинтересовался шагами немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur на ранее поданную соответствующую заявку Киева.

Сроки данности: каковы шансы на ввод в эксплуатацию СП-2 в январе 2022 года
Кто в этом заинтересован, а кто не очень

«Решение ожидается на следующей неделе», — написал он.

О том, что украинская компания подала заявление на участие в сертификации газопровода, Макогон сообщил в середине октября. По его мнению, газопровод не будет помогать диверсификации маршрута поставок газа, но укрепит доминацию «Газпрома».

18 октября компания «Нафтогаз Украины» зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода. Глава компании Юрий Витренко заявил о намерении направить возражения германскому регулятору по процедуре сертификации.

В тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил «Известиям», что газопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года. Оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, в свою очередь, что первая нитка трубопровода уже заполнена техническим газом.

Как добавляет «Газета.ру», премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости скорейшего ввода в эксплуатацию российского газопровода для стабильного энергоснабжения Германии. Он отметил, что ФРГ «выходит» из угольной и атомной энергетики, вследствие чего в стране наблюдается нехватка энергоресурсов, восполнить которую может российский газ.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021