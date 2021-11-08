Умер экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов

Экс-министр путей сообщения РФ, бывший первый вице-президент РЖД Вадим Морозов скончался в воскресенье, 7 ноября, на 68-м году жизни. Об этом сообщила корпоративная газета РЖД «Гудок».

«7 ноября 2021 года на 68-м году жизни скончался бывший первый вице-президент ОАО «РЖД» (2005–2015 годы), министр путей сообщения Российской Федерации (2003–2004 годы), доктор технических наук», — указано в заявлении.

Морозов окончил в 1977 году Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Он занимал должность дежурного по автоматизированной горке станции Ленинград-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги, министра путей сообщения (2003–2004 годы), после чего стал первым вице-президентом ОАО «РЖД» (2005–2015 годы).

Экс-министр дважды был удостоен благодарности президента России, награжден орденом Почета, медалью «За развитие железных дорог», медалью Минтранса России «За заслуги в развитии транспортного комплекса России». Морозов также дважды получил высшую награду отрасли — знак «Почетный железнодорожник».