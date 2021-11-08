Еще один участник съемок фильма «Ржавчина» пострадал и госпитализирован

Оператор-монтажник из команды фильма «Ржавчина», на съемках которого Алек Болдуин застрелил оператора из неисправного оружия, госпитализирован и ожидает «несколько операций». Мужчину укусил коричневый паук-отшельник, сообщает 7 ноября Daily Mail.

Джейсон Миллер, ответственный за свет и сборку оборудования, работал на съемках в Нью-Мексико, где его укусил ядовитый паук, обитающий в Северной Америке. Через несколько дней после этого в районе укуса начался некроз и сепсис, пишет издание.

На странице сбора средств в поддержку Миллера говорится, что он был госпитализирован и перенес несколько операций. Их делают каждый день, так как врачи пытаются остановить инфекцию и спасти его руку от ампутации. Теперь эта страница удалена, говорится в материале.

Представитель продюсеров «Ржавчины» и сам Алек Болдуин в комментарии Sky News отказались сообщать подробности инцидента.

«Мы не комментируем личные дела отдельных членов актерского состава и съемочной группы», — заявили они.

Съемочная площадка фильма в Нью-Мексико закрыта с тех пор, как актер Алек Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс 21 октября во время репетиции сцены с оружием.

Также при инциденте пострадал режиссер картины Джоэл Соуза. После выписки из больницы он рассказал про роковой выстрел Болдуина, отметив, что актер всегда был осторожен в обращении с оружием.

Актер боевиков, мастер боевых искусств, дипломат Стивен Сигал 24 октября рассказал, что стало причиной гибели Галины Хатчинс. В 1993 году он расследовал причины гибели сына Брюса Ли на съемках фильма «Ворон» и назвал обе трагедии схожими.