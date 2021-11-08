Прямой эфир
Общество
Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Мир
Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38%
Армия
Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь
Мир
Украина ждет от ФРГ действий по сертификации «Северного потока – 2»
Мир
В раде обвинили США в предательстве
Мир
Украинский оппозиционер предсказал Киеву «уничтожающий удар»
Мир
Защита Саакашвили сообщила о намерении довести его дело до ЕСПЧ
Общество
Финансист объяснил ценность выгодных для сбережения капитала валют
Мир
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США
Общество
Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Еще один участник съемок фильма «Ржавчина» пострадал и госпитализирован

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оператор-монтажник из команды фильма «Ржавчина», на съемках которого Алек Болдуин застрелил оператора из неисправного оружия, госпитализирован и ожидает «несколько операций». Мужчину укусил коричневый паук-отшельник, сообщает 7 ноября Daily Mail.

Актерский арсенал: что случилось с Болдуином на съемках фильма «Ржавчина»
В России подобные трагедии практически исключены, считают представители индустрии

Джейсон Миллер, ответственный за свет и сборку оборудования, работал на съемках в Нью-Мексико, где его укусил ядовитый паук, обитающий в Северной Америке. Через несколько дней после этого в районе укуса начался некроз и сепсис, пишет издание.

На странице сбора средств в поддержку Миллера говорится, что он был госпитализирован и перенес несколько операций. Их делают каждый день, так как врачи пытаются остановить инфекцию и спасти его руку от ампутации. Теперь эта страница удалена, говорится в материале.

Представитель продюсеров «Ржавчины» и сам Алек Болдуин в комментарии Sky News отказались сообщать подробности инцидента.

«Мы не комментируем личные дела отдельных членов актерского состава и съемочной группы», — заявили они.

Съемочная площадка фильма в Нью-Мексико закрыта с тех пор, как актер Алек Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс 21 октября во время репетиции сцены с оружием.

Также при инциденте пострадал режиссер картины Джоэл Соуза. После выписки из больницы он рассказал про роковой выстрел Болдуина, отметив, что актер всегда был осторожен в обращении с оружием.

Актер боевиков, мастер боевых искусств, дипломат Стивен Сигал 24 октября рассказал, что стало причиной гибели Галины Хатчинс. В 1993 году он расследовал причины гибели сына Брюса Ли на съемках фильма «Ворон» и назвал обе трагедии схожими.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021