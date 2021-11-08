Сексолог назвал вызывающий дисфункцию у мужчин продукт

Отсутствие мяса в рационе питания мужчины может оказать негативное воздействие на его здоровье, а также привести к половой дисфункции. Об этом рассказал врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

По его словам, на половую жизнь человека влияет множество факторов. В частности, если мужчины не употребляют в пищу белок, то это снижает их «мужской потенциал». При этом влияние подобного характера также является следствием курения, употребления алкоголя, жесткой диеты и плохого сна.

«Отказ от мяса может привести к половой дисфункции, но говорить о том, что это будет решающий фактор, неправильно. Большое значение имеет половая конституция мужчины, и многие мужчины с сильной половой конституцией имеют неплохие сексуальные возможности, несмотря на наличие факторов, снижающих мужской потенциал», — подчеркнул Кульгавчук.

Вместе с тем, как уточнил сексолог, чрезмерное употребление мяса также вредно. Однако в умеренном количестве белок необходим каждому мужчине, сказал Кульгавчук.

«Например, в эрекции есть сосудистый компонент, и общее состояние сосудов тоже важно. Поэтому лучше остановиться на умеренном потреблении мяса. Кроме того, нужно помнить, что эректильная дисфункция часто бывает маркером расстройств сердечно-сосудистой и эндокринной системы», — добавил врач.

Кульгавчук рекомендовал выбирать нежирное диетическое мясо — говядину или индейку. При этом в рацион питания мужчины также можно добавить перепелиные яйца, заключил сексолог в интервью радио Sputnik, опубликованном 8 ноября.

Ранее, в августе 2020 года, сексолог Алия Королева заявила, что к продуктам, которые стимулируют желание, относятся те, которые богаты цинком. Этого микроэлемента много содержится в моллюсках и куриных яйцах, добавила врач.