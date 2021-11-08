Власти Тюмени закупят более 70 новых пассажирских автобусов

Власти Тюмени в 2022 году закупят на деньги городского бюджета более 70 новых автобусов для перевозки пассажиров. Об этом в своем Instagram сообщил мэр города Руслан Кухарук. Он не назвал сумму средств, которые планируется потратить на эти цели.

Портал «Наш город» уточняет, что в этом году ТПАТП № 1 закупило машину техпомощи. Речь идет о мобильном комплексе, который оснащен всем необходимым для того, чтобы устранять мелкие поломки общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Омск до середины декабря должны поставить 48 автобусов, работающих на метане. Власти Омской области получили средства на закупку автобусов в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Автобус должен быть оборудован бортовым навигационным терминалом, а в пассажирской части должны быть откидная аппарель и место для инвалидной коляски.