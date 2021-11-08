Депутат рады Волошин: попытка наступления в Донбассе вызовет уничтожающий удар по Украине

Попытка развязать масштабную войну в Донбассе не останется без внимания с российской стороны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин.

«Потому что большая война — это крах, и это понимание сегодня есть. <…> Попытка масштабного наступления на Донбассе. Она точно так же вызовет уничтожающий удар по Украине», — отметил Волошин в беседе с радио «Говорит Москва».

По его словам, Россия дала понять Западу о готовности предпринять действия, если «ставки будут высоки».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители «нормандской четверки» на предложение Москвы перед встречей обсудить итоговый документ не отвечают.

До этого, 31 октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский МИД передал коллегам по «нормандскому формату» — Германии, Украине и Франции — предложения о темах предстоящей встречи. Российская сторона ожидает ответа от зарубежных коллег, подчеркнул Лавров.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 7 ноября обратил внимание на то, что продолжение работы «нормандского формата» по Донбассу находится под большим вопросом.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.