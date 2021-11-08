Старинный дом-памятник выставили на торги в Омске

В Омске продают 100-летний особняк, двухэтажный кирпичный «Дом доходный И.Л. Купермана». Это уже третья попытка за этот год продать старинное здание.

Начальная стоимость памятника истории и культуры, расположенного на улице Красногвардейской, составляет 8,9 млн рублей. Цену снизили на 1 млн рублей, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Здание было построено в 1914 году. С 1939 по 1964 годы в нем находился радиокомитет. В последние годы дом оставался свободным. Состояние здания удовлетворительное, но внутренней отделке и инженерным сетям необходим капитальный ремонт, сказано в конкурсной документации.

От нового владельца требуется отреставрировать особняк в течение 7 лет со дня его покупки.

Ранее в Омске начали реставрацию корпуса музыкального училища им. В.Я. Шебалина. Доходный дом М.А. Кузнецова и П.А. Липатникова был построен в начале XX века в стиле эклектики. От подрядчика требовалось восстановить уникальную скульптурную группу над бывшим центральным входом и декоративный балкон.