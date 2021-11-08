Токены Tesla упали на 6,8% на фоне возможной продажи 10% акций Маска

Сообщение главы компании Tesla Илона Маска о возможной продаже 10% своих акций от производства электромобилей могут уже в понедельник привести к падению ценных бумаг. Такой прогноз приводит в воскресенье, 7 ноября, агентство Bloomberg, ссылаясь на данные криптобиржи.

В частности, на криптовалютной бирже FTX токены Tesla торговались в воскресенье по цене $1139, что на 6,8% ниже по сравнению с показателями закрытия площадки 5 ноября.

6 ноября Илон Маск разместил на своей странице в Twitter опрос и предложил подписчикам определить судьбу 10% его акций Tesla. Предприниматель задал вопрос: продавать их или оставить, при этом пообещав, что он поступит согласно итогам голосования.

В опросе приняли участие около 3 млн пользователей: 57,9% поддержали предложение о продаже акций, 42,1% высказались против.

8 ноября проректор РАНХиГС при президенте РФ, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в беседе с «Известиями» предположил, что решение о продаже акций Tesla стало своеобразным протестом Маска на введение «налога на миллиардеров».