Подросток погиб в ДТП под Нижневартовском

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в Югре. Погиб 17-летний подросток.

Авария случилась на 201-м км трассы Сургут – Нижневартовск. Водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser.

Погибшим оказался пассажир отечественного автомобиля. 24-летний водитель машины и 16-летний пассажир получили травмы.

Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются, пишет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось о крупном ДТП на Ярославском шоссе в Москве. Утром в воскресенье, 7 ноября, автомобиль такси столкнулся с препятствием, в результате чего пострадали три человека — водитель и женщина с ребенком.