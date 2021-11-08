Врач Бабак назвал эффектом «атомной бомбы» сочетание COVID-19 и болезней легких

Коронавирусная инфекция представляет серьезную опасность для людей, страдающих заболеваниями, при которых легкие преждевременно «стареют». Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.

По словам специалиста, идиопатический легочный фиброз, от которого страдают люди в возрасте 70 лет и старше, и хроническая обструктивная болезнь легких, которая появляется из-за курения, «старят» легкие. На фоне коронавируса в легком запускается ровно такой же процесс.

«Если происходит совмещение этих болезней с COVID-19, то это как атомная бомба, которая взрывается внутри организма человека», — цитирует врача радио Sputnik.

Как подчеркнул пульмонолог, снизить вероятность такого разрушительного для организма сочетания болезней можно, если вакцинироваться и бросить курить. Отказ от вредной привычки должен привести к восстановлению легких, пояснил он. Кроме того, важен и стаж курения, чем он меньше, тем качественнее восстановление.

«Есть формула, чтобы посчитать индекс курения или число пачка/лет. Для этого берем количество сигарет, выкуриваемое в день, умножаем на количество лет курения, а потом делим на 20. Если полученное число больше 10, то там высок риск болезни, которая потребует восстановления с помощью лекарств. Если получилось до 10 пачка/лет, то отказ от курения уже через шесть месяцев приведет к восстановлению легочных функций на 40%», — заключил Бабак.

Ранее, 20 октября, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что витамины из группы антиоксидантов снижают риск тяжелого течения COVID-19. Он уточнил, что речь идет о витаминах С, А, Е и D.

До этого, 6 сентября, диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, что во время коронавируса и в период восстановления после болезни важно получать полноценное питание, включающее в себя все необходимые витамины и микроэлементы. При этом самолечением заниматься не стоит, подчеркнул эксперт. Врач отметил, что у каждого человека восстановление проходит по-разному, однако чаще всего болезнь бьет по слабым местам организма.