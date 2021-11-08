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Болельщики NAVI подняли плакат с лозунгом «СНГ ура»

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Болельщики команды Natus Vincere (NAVI), в составе которой выступали российские и украинские участники, празднуя победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 по компьютерной игре в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), подняли плакат с надписью «СНГ ура», выполненной цветами флагов России и Украины. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.

Победители вышли на сцену за кубком, после чего Кирилл «Boombl4» Михайлов со сцены сделал предложение своей девушке LiQueen, которая согласилась выйти за киберспортсмена замуж.

Кроме кубка для команды, игроки завоевали главный приз турнира — $1 млн. Креативный директор Natus Vincere и по совместительству брат одного из участников, Алексей Костылев заявил, что победа на чемпионате по CS:GO является исторической.

За NAVI играли россияне Денис «electronic» Шарипов, Кирилл «Boombl4» Михайлов, Илья «Perfecto» Залуцкий, а также украинцы Александр «s1mple» Костылев и Валерий «B1t» Ваховский. Коллектив из СНГ встретился в гранд-финале с соперниками из команды G2 Esports.

PGL Major Stockholm 2021 — семнадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Он проходил с 26 октября по 8 ноября в Швеции. 24 команды разыграли призовой фонд в размере $2 млн.

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