Украинский оппозиционер предсказал Киеву «уничтожающий удар»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин заявил, что Киев получит «уничтожающий удар» при попытке развязать войну на юго-востоке Украины. Об этом он рассказал в беседе с радио «Говорит Москва».

Парламентарий уверен, что новой фазы «нормандской четверки» не будет, так как у Москвы нет оснований для этого. Чтобы что-то стало меняться и началось движение к миру, украинская сторона должна что-то предпринимать.

«Должны обсуждаться законопроекты и голосоваться законопроекты, и по политической части Минских соглашений, та же «формула Штайнмайера» пресловутая быть внесена в законодательство», — сообщил он 3 ноября.

Волошин считает, что от популистских заявлений Киева может быть «еще хуже», а на попытки полномасштабно вступить в Донбасс последует ответ, в силе которого не стоит сомневаться.

«Если кто-то убедит президента Украины Владимира Зеленского, что мы можем взять 2-3 поселка, села, остановиться и сказать: мы взяли 2-3 села, освободили, мы можем и больше, но мы не хотим кровопролития, поэтому Минские соглашения надо переписать, давайте подпишем что-то другое. Этого никто не позволит, удар будет уничтожающий. Причем не только на Донбассе, а по всему периметру наших границ. И это показали весной, это может произойти снова. Российская армия сегодня показала, что способна сокрушить Украину в течение 5-7 дней максимум», — заявил он.

Ранее в этот же день, 8 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители «нормандской четверки» на предложение Москвы перед встречей обсудить итоговый документ не отвечают. При этом западные коллеги постоянно побуждают российскую сторону к диалогу с Киевом, отмечая, что Москва якобы не готова.

1 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. Глава российского МИДа также назвал загадочной историей сообщения о применении Киевом в Донбассе дрона Bayraktar турецкого производства.