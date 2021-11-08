Лагеря для беженцев закрылись в сирийских провинциях Хама и Тартус

На территории сирийских провинций Хама и Тартус закрылись лагеря для беженцев и внутренне-перемещенных лиц. Подобная работа будет продолжена совместно с правительством САР и российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Людей, проживавших в них, власти Сирии расселяют в подготовленное для этой цели жилье в различных провинциях страны.

Лагерь в Хаме, размещавшийся в здании школы, стал 30-ым подобным местом, закрытым на территории республики.

«Теперь мы можем заниматься восстановлением школы, вернем ей первоначальный облик, чтобы как и раньше 1500 учеников могли получать образование. Возвращается довоенная жизнь, возвращается и образование», — сообщил глава департамента социальных дел и трудоустройства города Хамы Камаль Мухаммед Рамадан.

Лагеря беженцев в Сирии закрываются уже десятками. В соседней провинции Тартус их уже вовсе не осталось.

«В провинции Тартус нет ни одного лагеря беженцев. Это первая провинция в Сирии среди подконтрольных сирийскому правительству, где нет ни одного лагеря. Это стало возможно благодаря совместной работе российской и сирийской сторон. Работа по решению гуманитарных задач будет продолжена», — сказал начальник ЦПВС, генерал-майор Игорь Смолин.

Он подчеркнул, что закрытие лагеря беженцев Хамидия является очень знаковым мероприятием.

По словам шейха Маруф Аль-Жадуа, в Хамидии проживало более 200 семей и после того, как войсками были освобождены их родные районы, они вернулись.

«Мы очень благодарны российскому народу и президенту России», — подчеркнул он.

Работа по расселению лагерей беженцев ведется при участии Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Российские военные освобождают районы от боевиков, а потом гарантируют безопасное возвращение беженцев в те места, где те жили до войны.

В ближайшее время в родные места смогут вернуться еще сотни человек.

Ранее, 3 ноября, российские военные подарили ученикам сирийской школы «Аль-Амаль» в Дамаске, где обучаются дети с особенностями, инвалидные коляски. Кроме колясок военные привезли детям наборы сладостей.