В платежной системе «Мир» усилили защиту от мошенников

В платежной системе «Мир» появилась новая функциональность, предназначенная для обмена информацией о скомпрометированных нацкартах между их эмитентами и платежной системой, а также между самими участниками системы. Об этом «Известиям» рассказали в НСПК — операторе карт «Мир». Новую технологию уже поддержали более 180 банков.

«Новый функционал «Скомпрометированные карты» реализован на базе диспутной платформы НСПК, предназначенной для обмена информацией как между участниками платежной системы «Мир», так и между банками и платежной системой. Это позволит более быстро и адресно предоставлять участникам информацию о скомпрометированных платежных инструментах, а также оперативно реагировать на всех уровнях — как банков, так и платежной системы», — заявили в НСПК.

В компании уточнили, что нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным видам мошенничества.

Аналогичные сервисы обмена данными о мошеннических действиях есть и у международных платежных систем. По самым свежим данным ЦБ, число операций без согласия клиентов во втором квартале 2021 года выросло до 237 тыс. инцидентов объемом более 3 млрд рублей.

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«Мир» вне опасности: НСПК усилила контроль за скомпрометированными картами»