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Эвакуацию объявили в трех университетах США после сообщений о бомбах

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Кампусы Колумбийского и Корнеллского университетов, расположенные в штате Нью-Йорк (США), а также студенческое общежитие Университета Брауна в штате Род-Айленд получили приказ об эвакуации из-за угрозы взрывов. Соответствующие постановление издало руководство вузов, о чем сообщило в воскресенье, 7 ноября, агентство Bloomberg.

По его информации, сообщение о бомбах, якобы заложенных на территории университетов, появилось в соцсети. В настоящее время полиция работает в Корнеллском университете.

Осмотр зданий Колумбийского университета и Университета Брауна завершился. Сведения о заложенном взрывном устройстве не подтвердились.

В пятницу по той же причине была объявлена тревога в нескольких корпусах Йельского университета. Сообщение о возможном взрыве оказалось ложным.

20 октября сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц в Вашингтоне в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы в здании минтруда. Полиция совместно с федеральной службой охраныпровела проверку из-за подозрительного пакета. Позже правоохранители Капитолия сообщили, что угрозы взрыва нет.

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