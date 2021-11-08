Российские миротворцы рассказали школьникам Нагорного Карабаха о своей миссии

Российские миротворцы во время каникул провели в Степанакертской школе Нагорного Карабаха интерактивные уроки. Они рассказали ученикам средних и старших классов о главных задачах миротворческих подразделений и истории создания миротворческих сил в России и в мире, сообщило в понедельник, 8 ноября, Министерство обороны РФ.

«Сегодня в преддверии годовщины нахождения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе мы проводим цикл мероприятий, на которых освещаем деятельность российского миротворческого контингента, встречаемся с учениками, учителями школ. Сейчас даже во время каникул собираемся в школах, проводим занятие», — сообщил специалист Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Александр Королев.

Он добавил, что в школах со второго класса дети изучают русский язык, поэтому общение на встречах с миротворцами проходит легко, ребята задают интересующие их вопросы, получают ответы и с большим желанием ходят на подобные мероприятия.

«В данный момент наша школа находится в городе Степанакерте. Во второй школе имени Ашота Гуляна учатся 280 учеников. Сегодня школу имени Хачатура Абовяна города Шушы посетили российские миротворцы, они встретились с учениками восьмого класса, раздали детям школьные принадлежности, а также провели урок на тему «Миротворческая миссия Российской Федерации история и настоящее». Урок был довольно интересный и насыщенный. Мы хотим поблагодарить всех, миротворцев, которые находятся на территории с целью урегулирования ситуации», — сказала директор средней школы Анна Арутюнян.

В военном ведомстве РФ пояснили, что военнослужащие миротворческого контингента регулярно проводят уроки мира и безопасности для детей Нагорного Карабаха, устраивают исторические викторины, доставляют и передают от благотворительных организаций учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости.

В ноябре офицеры российского центра гуманитарного реагирования посетят 10 учебных заведений в отдаленных районах Нагорного Карабаха, чтобы рассказать ребятам о деятельности миротворческого контингента за год, помочь школам и ученикам, передать гуманитарную помощь.

Ранее 7 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он отметил их роль в обеспечении безопасности в регионе.

5 ноября миротворцы России вместе с благотворителями осуществили размещение детского сада для нуждающихся семей с детьми на 40 мест в двух селах Мардакертского района Нагорного Карабаха: Срхавенд и Кичан.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе, однако нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе.

15 октября, президент РФ назвал российских миротворцев гарантом достигнутого режима перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, конфликт Армении и Азербайджана удалось погасить в том числе благодаря России.