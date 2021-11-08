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Власти выступили за признание майнеров предпринимателями

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Майнинг криптовалют следует официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему ОКВЭД и регламентировать порядок его налогообложения, заявили «Известиям» в Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме.

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По мнению Минэка, регламентация добычи цифровых активов будет выгодна как государству, так и криптоиндустрии. В Минэнерго в свою очередь отметили, что регулирование этой сферы должно предполагать, что на этапе присоединения к энергосистеме необходимо заявлять характер потребляемой нагрузки (для бизнеса или личного потребления), поскольку для бытовых нужд и майнинга она серьезно различается.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который ранее выступал с идеей легализации майнинга, заявил «Известиям», что указанной деятельности необходимо присвоить ОКВЭД, определить порядок налогообложения. Парламентарий также предложил подумать над введением повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров.

Регулирование майнинговой деятельности в России пока отсутствует, констатировали в Минфине. Там считают, что вопросы осуществления криптодобычи, «включая установление регуляторных особенностей, необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют».

ЦБ относится к идее легализации майнинга резко негативно. Банк России не поддерживает «инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», указали в регуляторе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Добытчик в законе: власти выступили за признание майнеров предпринимателями»

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