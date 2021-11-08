Прямой эфир
Спорт
Команда NAVI с россиянами стала чемпионом по CS:GO
Мир
Группа кораблей ВМФ России вошла в Средиземное море
Мир
Советник Байдена заявил о смене принципа «Америка прежде всего»
Мир
В Ереване госпитализированы более 170 посетителей пиццерии
Мир
Подписчики Маска проголосовали за продажу 10% акций Tesla
Спорт
«Спартак» в меньшинстве выстоял в дерби с «Локомотивом»
Мир
Девушка Саакашвили заявила о его критическом состоянии
Мир
Восемь человек погибли из-за взрыва в афганском Джелалабаде
Мир
Пашинян высоко оценил действия миротворцев РФ в Карабахе
Мир
В центре Багдада прогремел взрыв

Дефицит новых iPhone достиг 70-80%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Источники, близкие к нескольким электронным ритейлерам, рассказали «Известиям» о дефиците смартфонов популярных брендов, в первую очередь, Apple. По словам одного из них, поставки iPhone 13 сейчас на 80% меньше спроса покупателей крупной торговой сети. Другой ритейлер получает лишь около трети от необходимого количества новых смартфонов Apple. Поэтому, например, iPhone 13 Pro Max покупатели вынуждены ждать по три недели, рассказал сотрудник сети.

Голубой с огоньком: спрос на новый iPhone вдвое превысил прошлогодний
Как новый смартфон Apple продавался в первый уикенд

Собеседники «Известий» сообщили и о дефиците более старых моделей iPhone, а также премиальных смартфонов Samsung — например, раскладных аппаратов Galaxy Fold и флагманской S-серии. Также они рассказали о нехватке аппаратов Xiaomi и Huawei и игровых приставок.

Опрошенные «Известиями» участники рынка отметили: нынешний дефицит смартфонов и другой электроники — следствие закрытия части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, а также разрыва логистических цепочек. Этот процесс начался из-за пандемии COVID-19 еще в прошлом году и с разной степенью интенсивности проявляется до сих пор.

«Сроки доставки увеличились по сравнению с периодом до начала пандемии на 3-4 недели, а что касается производства, то сроки выпуска заказанной продукции плохо прогнозируемы: если у производителя появляются нужные комплектующие, он может произвести гаджеты быстро, если нет — выполнение заказа может растянуться на месяцы», — рассказал гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Полоса не ввезения: дефицит новых iPhone достиг 70–80%»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021