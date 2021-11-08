Источники, близкие к нескольким электронным ритейлерам, рассказали «Известиям» о дефиците смартфонов популярных брендов, в первую очередь, Apple. По словам одного из них, поставки iPhone 13 сейчас на 80% меньше спроса покупателей крупной торговой сети. Другой ритейлер получает лишь около трети от необходимого количества новых смартфонов Apple. Поэтому, например, iPhone 13 Pro Max покупатели вынуждены ждать по три недели, рассказал сотрудник сети.

Собеседники «Известий» сообщили и о дефиците более старых моделей iPhone, а также премиальных смартфонов Samsung — например, раскладных аппаратов Galaxy Fold и флагманской S-серии. Также они рассказали о нехватке аппаратов Xiaomi и Huawei и игровых приставок.

Опрошенные «Известиями» участники рынка отметили: нынешний дефицит смартфонов и другой электроники — следствие закрытия части предприятий по сборке гаджетов и производству комплектующих к ним, а также разрыва логистических цепочек. Этот процесс начался из-за пандемии COVID-19 еще в прошлом году и с разной степенью интенсивности проявляется до сих пор.

«Сроки доставки увеличились по сравнению с периодом до начала пандемии на 3-4 недели, а что касается производства, то сроки выпуска заказанной продукции плохо прогнозируемы: если у производителя появляются нужные комплектующие, он может произвести гаджеты быстро, если нет — выполнение заказа может растянуться на месяцы», — рассказал гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Полоса не ввезения: дефицит новых iPhone достиг 70–80%»