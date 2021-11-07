Мезенцев рассказал об особенностях диалога Путина и Лукашенко

Отношения национальных лидеров Беларуси и России — это пример взаимодействия людей, понимающих ответственность за судьбы своих народов, заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев 7 ноября телеканалу «Беларусь - 1».

«Отношения национальных лидеров Беларуси и России — отношения людей, четко понимающих свою ответственность за свои народы, их судьбу и будущее. Это не высокий слог, это абсолютная реалия. Владимир Путин и Александр Лукашенко доказали, что они служат своим странам в полном объеме, максимально защищая интересы своего отечества», — заявил Мезенцев.

Он отметил, что защита интересов своей страны не мешает двум лидерам учитывать интересы друг друга и идти навстречу запросу политического партнера. На этом фундаменте построены 28 союзных программ.

«Они совершенно не касаются никакого политического вопроса: ни угрозы суверенитету, независимости Беларуси, никаким другим политическим институтам в рамках системы управления в Беларуси просто нет», — подчеркнул госсекретарь СГ.

Ранее, 6 ноября, Мезенцев сообщил о разработке единой символики Союзного государства России и Белоруссии. Он заявил, что для этого необходим объединяющий символ.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства прошло 4 ноября в режиме видеоконференции. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению Путина, стал серьезным шагом вперед.

Также в ходе мероприятия были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.