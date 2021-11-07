Восемь человек погибли из-за взрыва в афганском Джелалабаде
Число погибших в результате взрыва в восточном афганском Джелалабаде, по неофициальным данным, составило восемь человек. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщает новостной портал Masrawy.
Как уточняется в материале, по итогу произошедшего три бойца движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) погибли, еще три талиба пострадали. Сведения о смерти боевиков подтвердил директор по информации и культуре Джелалабада Нанкархар Ханиф Нанкархари.
По его словам, за взрывом в афганском регионе последовала стрельба, в ходе которой погибли еще три человека.
Количество пострадавших оценивается в 17 человек.
Ранее 3 ноября в афганской провинции Кундуз произошел взрыв. В результате случившегося погибли как минимум семь человек, еще шестеро пострадали.