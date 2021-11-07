«Спартак» в меньшинстве выстоял в дерби с «Локомотивом»

Центральный матч 14-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) между командами «Спартак» и «Локомотив» закончился ничьей. В ходе московского дерби обе команды смогли забить по одному голу в ворота друг друга, сообщает 7 ноября «Спорт-Экспресс».

Счет в матче открыл нападающий «Локомотива» Джирано Керк на 23-й минуте. Ответный гол со стороны «Спартака» соперникам отправил полузащитник Наиль Умяров на 64-й минуте игры. Для 21-летнего хавбека этот гол стал первым в РПЛ.

В середине первого тайма «Спартак» получил вторую желтую карточку и полузащитник Руслан Литвинов был удален с поля. Во второй половине красно-белые в меньшинстве смогли сравнять счет.

«Спартак» в турнирной таблице с 19 очками занимает девятое место, «Локомотив» с 25 баллами — на четвертой строчке.

Ранее, 5 ноября, «Спартак» вничью сыграл с английским «Лестером». Первый гол в игре на 51-й минуте забил «Спартак». После навеса от Игнатова Виктор Мозес забил гол.

«Локомотив» в этот же день сыграл вничью с турецким «Галатасараем». Игра в Стамбуле завершилась со счетом 1:1.