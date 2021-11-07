Девушка Саакашвили заявила о его критическом состоянии

Состояние находящегося в тюрьме Грузии и объявившего голодовку политика Михаила Саакашвили оценивается как критическое. Об этом в воскресенье, 7 ноября, на своей странице в Facebook сообщила его девушка, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

По ее словам, личный врач Саакашвили Нико Капшидзе после посещения политика в тюрьме заявил, что осталось несколько часов до того, как он может впасть в кому вплоть до летального исхода.

«Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться», — отметила Ясько во время эфира в соцсети.

Кроме того, девушка призвала власти Грузии немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.

Ранее в этот день Саакашвили отказался от приема лекарств в медчасти тюрьмы, после того как были опубликованы кадры, где он употребляет пищу.

Запись распространила специальная пенитенциарная служба Грузии — это фото и видео с Саакашвили, который с начала ареста объявил голодовку. На них заметно, как политик пьет соки и получает пищу, а также лекарства. Видео было сделано в медучреждении тюрьмы.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы — неудовлетворительные. 3 ноября стало известно, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.